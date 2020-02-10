أخبار مصر | كثافات مرورية بشارعي فيصل والهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كثافات مرورية بشارعي فيصل والهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب بعض الإصلاحات على كوبري الجيزة المعدني، كذلك شارع فيصل وصولًا إلى ميدان الجيزة، حيث رصدت كاميرات المراقبة بميدان الجيزة، ظهور تكدسات مرورية أمام حركة السيارات للمتجه من شارعي فيصل والهرم وصولا لميدان الجيزة وجامعة القاهرة والدقي، وانتقلت الخدمات المرورية للمكان لسحب جميع الكثافات المرورية.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، وكذلك لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها في الشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

Advertisements

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، للحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلي كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التي شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة ودراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.