أخبار مصر | الأرصاد: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية مع سقوط أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: تحسن تدريجي في الأحوال الجوية مع سقوط أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء التحسن التدريجي في الأحوال الجوية مع سقوط الأمطار وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، إذ يسود طقس بارد على شمال البلاد حتى أسيوط ووسط سيناء، يكون قارص على سانت كاترين، مائل للبرودة على باقي الأنحاء.

وتظهر السحب المتوسطة والمنخفضة والركامية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تزداد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة على حسب تكاثف السحب على شمال سيناء وبورسعيد.

درجات الحرارة

القاهره 17:8

الجيزه 16:7

٦اكتوبر 15:7

العبور 15:9

السلوم 13:10

مطروح 13:12

العلمين 14:11

الاسكندريه 13:13

البحيره 14:10

Advertisements

رشيد 13:9

كفرالشيخ 14:10

دمياط 14:9

بئر العبد 14:10

العريش 11:10

رفح 11:10

الدقهليه 15:10

الشرقية 17:10

العاشر من رمضان 15:9

الغربية 15:10

المنوفيه 16:9

السادات 15:9