إصابة 60 حالة جديدة بفيروس "كورونا" على متن سفينة سياحية باليابان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الإثنين تسجيل 60 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لأشخاص كانوا على متن السفينة "دايموند برينسس" السياحية التى تم فرض حجر صحى على جميع من كان عليها فى ميناء "يوكوهاما" مؤخرا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه بالإعلان عن هذه الحالات الجديدة ترتفع حصيلة المصابين بفيروس "كورونا" الجديد على متن السفينة إلى 130 حالة، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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