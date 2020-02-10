شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 10 فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

القاهرة.. يبدأ جهاز مدينة القاهرة الجديدة في تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع دار مصر بالمرحلة الأولى بعدد 624 وحدة سكنية (26 عمارة) كاملة التشطيب والمرافق، بمنطقة شمال القرنفل.

أسوان.. يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، يرافقه محافظ أسوان أشرف عطية، فعاليات مهرجان النوبة الرياضي والذي سيقام خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري بمحافظة أسوان.

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القاهرة.. تنظم جامعة الدول العربية، ورشة عمل حول «الجهود الوطنية والإقليمية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر»، وذلك بمقر الأمانة العامة، بالتعاون مع كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتحاد الأوروبي.

القاهرة.. تنطلق فعاليات الدورة العامة للملكية الفكرية الخاصة بمصر (NIPA-Egypt) من خلال التعليم عن بعد بواسطة الإنترنت، والتي ينظمها مكتب براءات الاختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الوايبو).

الخرطوم.. تستأنف مفاوضات السلام السودانية في مسار دارفور.

واشنطن.. يبدأ كريستوفر فورد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الأمن الدولي وحظر الانتشار النووي جولة تشمل كلا من فيينا ولندن لمناقشة مجموعة من قضايا الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي.