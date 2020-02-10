شكرا لقرائتكم خبر عن 93% من القراء يؤيدون الأصوات المطالبة بحظر بيع الأطعمة بمحيط المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بحظر بيع الأطعمة بمحيط المدارس، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بحظر بيع الأطعمة بمحيط المدارس. وأيد 93% من القراء الأصوات المطالبة بحظر بيع الأطعمة بمحيط المدارس، بينما عارض 7% من القراء الأصوات المطالبة بحظر بيع الأطعمة بمحيط المدارس.



الاستطلاع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 93% من القراء يؤيدون الأصوات المطالبة بحظر بيع الأطعمة بمحيط المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.