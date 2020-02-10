180 دقيقة غامضة ورضيعة مختفية.. القصة الكاملة لجريمة 3 الفجر بحدائق الأهرام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي ومحمود السعيد:

في الثالثة فجر الأحد، كان السكون يطبق على العقار 268 بحدائق الأهرام، قطعه صراخ الطفل أدهم أشرف، (9 سنوات)، يحاول إفاقة والدته في بلكونة شقتهم، حتى التقطت الصوت زوجة أحد الجيران في العقار المواجه لتكشف عن مأساة بشعة حلت بتلك الأسرة خلفت ثلاث جثث.

دب القلق والخوف في نفس السيدة الخمسينية التي تسكن في الطابق الثاني، من بكاء وصراخ الطفل فنادت عليه: إيه اللي حصل؟، ليجيبها "ماما نايمة.. ودلقت عليها ميه مش راضية تفوق"، فطالبته بفتح الباب والذهاب للجيران، وهرعت هي الأخرى نحو هاتفها واتصلت بحارس العقار "شوف في ايه في الدور الخامس عيل بيصرخ في البلكونة".

طرق ابن التسع سنوات، باب نجل عم والده الذي يسكن في الشقة المجاورة له "الحق ماما"، ما إن شاهد الجار الطفل هرول لشقة قريبه، ليفاجئ بالأم ملقاة على الأرض في بلكونة الشقة على وجهها، تقول "أم جنى" زوجة حارس العقار اللذان صعدا برفقة الجارة إلى الشقة.

"وشها مزرق، وريم ودم خارج من فمها، وعيناها جاحظتان"، تصف السيدة حال الزوجة المتوفاة؛ حيث وجدتها ملقاة على وجهها، فاتصلوا برجال الإسعاف وفور حضورهم رفضوا نقل الجثة لحين حضور الشرطة "دي ميتة مخنوقة" فصعق الحاضرون من هول الصدمة.

أحد المتواجدين تواصل مع قوات الأمن، لإبلاغهم عن الواقعة، على الفور انتقلت رجال المباحث إلى محل البلاغ، وفور وصولهم منعوا الجميع من دخول الشقة، حيث لا دلائل على محاولة سرقة فلا توجد بعثرة في شقة القتيلة بالإضافة لسلامة منافذ الشقة، تقول زوجة حارس العقار في حديثها بالإضافة لتأكيد مصدر أمني لمصراوي أن الزوجة "إيمان" 35 سنة خنقت بكوفيه حتى الموت.

"أختي فين؟" كلمات خرجت من الطفل "أدهم" دفعت رجال المباحث للانتباه إليه، ليشير إلى سيارة أطفال تركبها شقيقته قائلا إن لديه أختا رضيعة، حاولت الشرطة التواصل مع الزوج عن طريق هاتفه الذي أثار غيابه الشكوك، ليجدوا الهاتف داخل حجرة النوم، وبجانبه حقيبة المقاول البالغ من العمر 45 سنة.

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يتذكر حارس العقار "أبو جنى" كواليس الليلة التي سبقت الحادث، بقوله إن الزوج غادر المنزل إلى عمله بالمقاولات منذ 10أيام، وذهبت زوجته برفقة الطفلين إلى منزل أسرتها في المنصورة كالمعتاد، ومع حلول الثانية عشر صباح الأحد عادت لبيتها "اقفل الباب أشرف هيرجع متأخر" فناموا قبل حضور الزوج ولم يروه أثناء صعوده للشقة.

دقائق معدودة مرت على رجال المباحث داخل الشقة وخارجها في محاولة البحث عن الطفلة حتى عثروا على "أشرف" غارقا في دمائه بأرضية "منور العقار" وبجانبه الرضيعة "نجوى" ابنة السبع أشهر ميتة وملقاة على وجهها.

وعن علاقة الزوج المتوفى بجيرانه، تقول زوجة حارس العقار إنه استأجر الشقة منذ سنتين، ولم يدخل في أي مشكلات.

في محيط العقار، استقرت سيارة" ميكروباص" بداخلها عدد من رجال الأمن، وبرفقتهم الطفل الناجي من الحادث بسبب نومه في غرفة أخرى، فيما شرع آخرون في استجواب الجيران وتفريغ الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لكشف ملابساته.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن الزوج قتل زوجته خنقا ثم رمى طفلته من البلكونة وانتحر ورائها، حيث عثر عليهما غارقين في دمائهما.

وتوصلت تحريات مباحث الجيزة إلى أن الزوج مرتكب جريمة القتل كان يمر بأزمة مالية طاحنة، إذ اقتربت مديونياته للآخرين نحو 30 مليون جنيه، وعندما يأس من قدرته على السداد أقدم على قتل زوجته ورضيعته وانتحر.

وصرحت النيابة العامة بتشريح جثامين المتوفين الثلاثة، لبيان أسباب الحادث وملابساتها، وتسليمهم لذويهم لدفنهم.