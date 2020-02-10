أخبار مصر | اليوم.. ورشة عمل عن فيروس كورونا بنقابة الأطباء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. ورشة عمل عن فيروس كورونا بنقابة الأطباء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد نقابة الأطباء، عقد ورشة عمل حول فيروس كورونا، غدا الاثنين، بدار الحكمة.

وأوضحت النقابة، في بيان، أن الورشة سوف تناقش التوعية بالفيروس وكيفية المواجهة والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها لتفادي الإصابة وايضا طرق العلاج، وذلك للأطباء والمواطنين، والنقابات الفرعية وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة.

