أخبار مصر | برلمانيون وسياسيون: مشاركة السيسي بقمة "إسكات البنادق" تؤكد الدور الريادي لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانيون وسياسيون: مشاركة السيسي بقمة "إسكات البنادق" تؤكد الدور الريادي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمّة الأفريقية الـ33 في أديس أبابا تحت شعار "إسكات البنادق" والتي انطلقت صباح، اليوم الأحد، بمشاركة 31 رئيس دولة إفريقية ، مؤكدين أن الرئيس استطاع تعميق العلاقات المصرية الأفريقية وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات منذ توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي في فبراير العام الماضي.

وكما أشاروا، إلى أن مصر استطاعت استعادت الهوية الأفريقية من خلال تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في القارة الإفريقية وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والسياحي المشترك .

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