أخبار مصر | سامح عاشور ينعى شهداء الهجوم الإرهابي الغادر

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ينعى سامح عاشور نقيب المحامين، شهداء الواجب الذين استشهدوا نتيجة الهجوم الإرهابي الغادر على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، داعيا الله بالشفاء العاجل للمصابين.

وجدد النقيب سامح عاشور، دعم النقابة الكامل لجهود القوات المسلحة والشرطة في حربهما ضد الإرهاب حتى القضاء عليه واستئصاله من جذوره.

وأحبطت القوات المسلحة، هجومًا إرهابيا على أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وتمكنت قوة الارتكاز الأمني، من التصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 فرد إرهابي وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد 2 ضابط و5 درجات أخرى.