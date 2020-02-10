أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن القافلة الطبية المجانية لأهالي عزبة الهجانة

وبدأت القافلة صباح أمس الأحد، على أن تستمر اليوم الاثنين وتنتهي غدًا الثلاثاء، وتستعرض ""، ما تقدمه من خدمات للمواطنين:

1- تتكون القافلة من 58 فردًا من الطاقم الطبي.

2- تحتوي القافلة على 17 عياة طبية منها "3 عيادات أطفال، وعيادتين لكل تخصص من تخصصات العظام والنساء والأنف والأذن، وعيادة لكل من الرمد والأسنان والمسالك والجلدية والجراحة، ومعامل دم وطفيليات".

3- صيدلية متحركة.

4-عربة للتسجيل الطبي.

5- وحدة لاستطلاع الرأي وأخرى للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية ومنها الضغط والسكر.

6- سيارتين لتنظيم الأسرة انضمتا للقافلة الطبية.

7- توافر 120 صنفًا من الأدوية تغطي كافة الأمراض.

8- سيارتي إسعاف لنقل المواطنين لمستشفى منشية البكري لعمل أشعة الرنين والدوبلار والمقطعية، وإعادتهم مرة أخرى بالمجان.

كما يتم عقد ندوات توعوية صحية على هامش القافلة الطبية للتوعية بالأمراض المعدية، وختان الإناث وأضرار الزواج المبكر والعنف ضد المرأة والصحة الإنجابية والعناية بالمسنين، وأمراض الغدة الدرقية والتبول اللإرادي وشلل الأطفال والسكر.

وتضم القافلة موظفًا مختصًا لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل فوري لعدد من الحالات إلى مستشفى منشية البكري لإجراء الجراحات والعمليات للمرضى.

