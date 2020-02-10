أخبار مصر | تعرف على تفاصيل مشروع العلمين الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل مشروع العلمين الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، وموقعها المميز سيجعلها بوابة مصر على إفريقيا، فهي تشهد نسبة مشروعات غير مسبوقة، وجذبت عدد من الشركات العالمية للاستثمار بها فالمدينة ستغير خريطة الساحل الشمالي بأكمله والمفهوم الذي أنشئ على أساسه، فهي ستكون مدينة سكنية تستقطب المواطنين طوال العام، وليس موسم الصيف فقط كما هو معتاد.

وتبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 48 ألف فدان، وتتكون المرحلة الأولى من قطاعين أساسيين بمساحة نحو 8 آلاف فدان، وهما القطاع الساحلي، ويشمل قطاع المركز السياحي العالمي، والقطاع الأثري، والحضري.

ومن المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة فى نهاية مراحلها الأولى وتشمل الممشي السياحي "الشاطئ" ويبلغ طوله 14 كيلومترا، وهو ما يساوي كورنيش محافظة الإسكندرية، وتم تنفيذ 7 كيلومترات من الممشى ووصلت متوسط نسبة التنفيذ لنحو 60 %، بالإضافة لتنفيذ عدد 4 كباري مشاة وسيارات، بتكلفة وصلت لـ2 مليار جنيه، وكوبري بوغازي 1 و2 للمشاة والسيارات، أما كوبري بوغازي 3 و4 للمشاة فقط.

وجار تطوير طريق إسكندرية-مطروح من الكيلو 93، حتى تقاطعه مع طريق وادي النطرون العلمين، وتم الانتهاء من طريق بطول 38 كيلومترا، وهو الطريق الذي يربط المدينة بطريق وادى النطرون، مما سيقلل الحركة بشكل نهائي عن الطريق الساحلى القديم.

ويتكون القطاع الساحلي بالمدينة من عدة مناطق وهي منطقة بحيرة العلمين حى الفنادق، ومركز المدينة، والحي السكني المتميز، وحي حدائق العلمين، مرسى الفنارة ومركز المؤتمرات، ومنتجع خاص، والمنطقة الترفيهية، والمركز الثقافي، والإسكان السياحي، وحى مساكن البحيرة، ومنطقة أرض المعارض.

Advertisements

أما منطقة الفنادق ستضاهي أبراج دبى، وستقام بها احتفالات في المناسبات وتبلغ قيمة الاستثمارات بالمدينة، عشرات المليارات، إجمالي مساحة الفنادق 296 فدانًا، يبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة.

وتشمل مركز المركز الطبى العالمي للاستشفاء والعلاج الطبيعي على مساحة قرابة 45 فدانًا، ينفذ علي أكثر من مرحلة المرحلة الأولى 400 فدان ويضم مراكز تجارية، ومنافذ بيع، ومعارض، وملاهي، ومجمع سينمات ومسارح، ونوادي رياضية، وخدمات إدارية.

كما ينفذ بمدينة العلمين الجديدة محطة تحلية مياه بطاقة 150 جودة ألف متر 3 يوميًا تعمل بالطاقة الشمسية وعن مشروعات الإسكان الاجتماعي، فإنه يوجد بالمدينة 10 آلاف وحدة إسكان اجتماعي.

وسيتم تنفيذ قطار مكهرب فائق السرعة تصل سرعته إلي ٢٥٠كساعة لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو221 كم بموازاة طريق وادي النطرون العلمين، وتفريعة لمدينة الإسكندرية مرورًا بمدينة ومطار برج العرب بطول 99 كم، وأيضا لربط مدينة 6 أكتوبر بمدينة العلمين بطول نحو 244 كم مرورًا بمدينة برج العرب وتفريعة لمدينة الإسكندرية بطول نحو 46 كم.

