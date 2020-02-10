شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 14 توصية لحدائق النخيل قبل بدء عملية التلقيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، عددا من التوصيات والإرشادات الفنية من قبل الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة والخاصة بحدائق النخيل لمواجهة أمراض النخيل خلال فبراير الجارى قبل بدء عملية التلقيح .

العمليات البستانية وتشمل إجراء عملية التقليم.

- متابعة عملية التزهير للأشجار بالمناطق الجنوبية .

- قطع الأغاريض الزهرية المذكرة عند نضجها.

- تفريد الشماريخ ونشرها فى مكان مظلل بعيدا عن حرارة الشمس المباشرة وتيارات الهواء، وتخزينها بعد التجفيف لحين بدء عملية التلقيح.

- الرى يجب الاهتمام به خلال فترة بداية النمو والنشاط مع مراعات الظروف الجوية للمنطقة.

المكافحة وتشمل المكافحة الميكانيكية للحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء : -

- طريقة الحقن الموضعى التى أنقذت أكثر من 90% من عدد النخيل المصاب بالسوسة حيث يتم عمل من 5إلى 7 ثقوب فى مكان خروج العصارة وحولة بمسافة 10 إلى 15 سم ويتم عمل الثقوب بزاوية مائلة بمسمار طولة 40 إلى 50 سم ويوضع المبيد الموصى به بمعدل 3سم مبيد لكل لتر ماء ثم يغطى الثقب بالطين أو الأسمنت .

- إزالة النخيل المجذوم ( المقطوع التاج ) حتى لايكون مصدر للإصابة .

- التخلص من النخيل المجهل الذى لاصاحب له ولايتم فحصه أو علاجه.

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- التخلص من النخيل الذى يتم إزالته بطريقة سليمة حيث يقطع لأجزاء صغيرة طوليا وعرضيا ثم يرش عليها محلول مبيد ويتم دفنها التربة على عمق 1 متر .

-المكافحة الزراعية، التخلص من الأسمدة التى ينتج عنها روائح متخمرة ومتعلقة حيث أنها مكان مناسب لتكاثر الجعال التى تصيب النخيل وتهيء أماكن مناسبة للإصابة بسوسة النخيل .

- الاهتمام بعمليات الخدمة البستانية من تسميد ورى للمحافظة على قوة النخلة وحيويتها .

مكافحة حشرات الأفستيا، حشرات الأفستيا تصيب ثمار البلح المخزن من فبراير إلى إبريل .

- تكافح حشرات الأفستيا باستخدام المبيدات الحيوية وكذلك يمكن استخدام أحد مركبات سبينوساد مثلمركب تريسر 24% se بمعدل 20 سم 3 /100 لتر ماء .

-مكافحة الأمراض الفطرية .

الأمراض عفن النورات - تبقعات الأوراق - اللفحة السوداء ).

المعاملات الموصى بها لتلك الأمراض، الرش بأحد المبيدات الفطرية الوقائية .

- اللفحة السوداء .: تقليم الأجزاء المصابة ثم الرش بمبيد فطرى جهازي.

- المبيدات الموصى بها من وزارة الزراعة، أوكسى كلور النحاس بمعدل 300 جم / 100 لتر ماء + 50 سم مادة ناشر، مبيد كيمازد 3ج / 1 لتر ماء + مادة ناشرة . ( تكرار المعاملة مرة أخرى بعد 15 يوما.