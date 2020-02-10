شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بـ"البيطريين" يطالب المهن الطبية بطرح مكافأت شركاته على العمومية قبل صرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور محمد شفيق، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور حسين خيرى النقيب العام للأطباء البشريين، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، بعدم صرف أى مكافأة واردة من شركات الاتحاد أو الدمغات الطبية، أو مشروع العلاج، إلا بعد عرضها على الجمعية العمومية الخاصة باتحاد المهن الطبية، والنظر فى إلغاء الزيادة المقررة فى اشتراك مشروع العلاج، لحين مراجعة سياسة التعاقدات فى مشروع العلاج.

كما طالب شفيق، فى خطاب أرسله لرئيس الاتحاد، حصل الخليج 365، على نسخة منه، بتوضيح موقف مقر الاتحاد الجديد، على الجمعية العمومية المقرر لها 14 فبراير 2020، بالإضافة إلى عرض اللائحة المالية والإدارية للاتحاد على العمومية، وتفعيل دور الاتحادات الفرعية بالمحافظات، وإحاطتهم دوريا بقرارات مجلس الاتحاد قبل الإعلان عنها، ومشاركة مجالس الاتحادات الفرعية فى اللجان المنبثقة من الاتحاد العام، وخاصة لجنة الاستثمار.

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وأشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إلى ضرورة أن يتم إرسال بنود الجمعية العمومية وجدول أعمالها، إلى الاتحادات الفرعية لتتمكن من دراستها قبل مناقشتها، مطالبا بمناقشة السياسة العامة واللوائح للأندية المملوكة للاتحاد، وإسقاط مديونية نقابة الأطباء البيطريين للاتحاد، وإدراج المبالغ المستحقة لممثلى الاتحاد فى الشركات فى خزائن النقابات الممثلين لها، بجانب صرف جميع مستحقات النقابات من اتحاد نقابات المهن الطبية.

وأضاف، كما أطالب بصرف رواتب العاملين بنقابة الأطباء البيطريين من صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، وإدراجهم ضمن صندوق زمالة العاملين بالاتحاد، أو إلغاء هذا الصندوق، وتضمين جميع موظفى الاتحاد والنقابات إلى صندوق معاش اتحاد المهن الطبية.

ويعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، يوم الجمعة، 14 فبراير المقبل، وذلك لمناقشة مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسى لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، من 800 جنيه، وتقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018، بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.