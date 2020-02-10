السكة الحديد: اللائحة تمنع نقل "الحمير" في القطارات.. وهذه الحيوانات مسموح بنقلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

حددت هيئة السكك الحديدية، أنواع الطرود المسموح بنقلها من خلال القطارات، عبر خطوط السكة الحديد.

وأحالت هيئة السكة الحديد واقعة ركوب حمار إحدى عربات قطار بمحافظة الأقصر، إلى التحقيقات التي أكدت أن الراكب صعد للقطار ومعه الدابة وتشاجر مع كمسارية القطار، وعلى الفور تم إخطار شرطة النقل والمواصلات، وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم 189/2 لسنة 2020 أحوال قسم النقل والمواصلات بالأقصر، بحسب البيان

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وتسمح الهيئة، بنقل الحيوانات الأليفة مع الركاب بالعربات (النوم والمكيفة والمطورة والمميزة) بعد الضوابط اللازمة، ووضعها في غرفة العفش على أن يتم تحصيل مبلغ 420 جنيهًا قيمة الطرد، بالإضافة إلى 10 جنيهات غرامة التحصيل في حال رفض الراكب دفع أجرة الطرد والغرامة داخل القطار يتم تسليمه بمحطة الوصول.

أما إذا كانت الطرود من الأنواع الممنوع نقلها بقطارات الركاب الواردة بالفقرتين 1و2 من الفقرة السادسة بلائحة نقل المستعجل (الأصناف القابلة للالتهاب - البضائع الخطرة والمفرقعات - البضائع الضارة والسامة - حيوانات غير أليفة)، فيتم تسليمها لشرطة القطار إن وجدت بأول محطة بها نقطة شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها.

فيما كشف مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد لـ"الخليج 365"، أن الهيئة أصدرت قرار بإيقاف نقل الحيوانات غير الأليفة، عقب انتشار فيروس إنفلونزا الخنازير، لحماية المواطنين.