مدير معهد المحاصيل الحقلية يكشف حقيقة إصابة القمح المصري بـ"الصدأ الأصفر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد محاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن المساحة الكلية لمحصول القمح في مصر بلغت 3.2 مليون فدان، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي يسير وفقًا لما هو مخطط له.

وتنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة الإرشادات الفنية والتوصيات التي تساعد على مقاومة الآفات الزراعية والأمراض التي قد تؤثر على إنتاجية فدان القمح.

وأضاف خليل لـ"الخليج 365"، أن الحملة القومية لمحصول القمح تلقت العديد من البلاغات المتعلقة بإصابة المحصول بمرض الصدأ الأصفر، لافتًا إلى أن الإصابة لم تتعدى 1% من المزروع، بسب الزراعة المبكرة وتم التعامل معها.

وتابع: "هدف الوزارة، هو تقليل الفاقد في عمليات الحصاد والدراس والتخزين"، مضيفًا أن من مهام الحملة القومية للقمح، زيارة جميع قرى ومراكز المحافظات، لتوعية المزارعين بالممارسات الزراعية الصحيحة.