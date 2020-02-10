أخبار مصر | ما لا تعرفه عن مساعدات "التضامن" للمجندين الشهرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن مساعدات "التضامن" للمجندين الشهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستهدف المعاش الأسرة، حيث تستحق أسرة المقاتل وأسرة والده مساعدة شهرية بالكامل، وذلك في عدة حالات وهي كالآتي:-
- إذا كان لها دخل أكثر من (100) جنيهًا شهريًا استحقت الأسرة الفرق بين هذه الزيادة وقيمة المساعدة الشهرية بحد أدنى (5) جنيهات
ويأتي ذلك مع مراعاة عدم حساب الدخول الآتية ضمن الدخل:-
- مساعدات غير الأقارب غير الملزمين بالنفقة قانونًا.
- المكافآة التي تصرف لأصحاب المساعدات وأسرهم من المؤسسات أو مراكز التدريب خلال فترة تدريبهم أو تأهيلهم.
- المساعدة التي تصرف لأصحاب المساعدات من المؤسسات المختلفة علي سبيل المثال (العلاج).
- المساعدات النقدية التي تصرف في المناسبات وبصفة غير منتظمة في الأعياد والمواسم المختلفة.
- الرواتب والبدلات العسكرية للمقاتل والتي تصرف أثناء فترة التجنيد.
- البدلات التي تمنح للمقاتل نفسه وللأبناء الملتحقين بالمدارس والمعاهد.
- البدلات التي تحصل عليها الرائدة الريفية أو الحضرية أو الصحراوية التي لا يزيد المتوسط الشهري لمجموع ما تحصل عليه الأسرة نقدًا عن (250) جنيهًا.
- مساعدات الدفعة الواحدة التي تستهدف أسرة المقاتل غير المتزوج من (والد، والدة، الأخوة المعالين)، أو الوالدة (المطلقة، الأرملة، مسجونة العائل، المهجورة)
- أسرة المقاتل المتزوج من (زوجة أو زوجات وأولاده).
ويمكن الحصول علي المساعدة الشهرية من القطاع، بالتقدم بطلب المساعدة (نموذج 351 ث. أ. د ) مستوفيًا ومختومًا من الوحدة العسكرية التابع لها المقاتل المجند لإدارة الشئون الإجتماعية التابع لها مقر إقامة الأسرة مستوفيًا المستندات المؤيدة لدرجة القرابة والحالة الاجتماعية والدخل.