أخبار مصر | ما لا تعرفه عن مساعدات "التضامن" للمجندين الشهرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما لا تعرفه عن مساعدات "التضامن" للمجندين الشهرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخدم قطاع الشئون الاجتماعية التابع للحماية الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عددًا كبيرًا من المجندين بتقديم مساعدة شهرية، حيث يصرف مساعدات شهرية لأسر المقاتلين المجندين أو أسر والدهم لأفراد القوات المسلحة أو التابعين لوزارة الداخلية أثناء فترة التجنيد الإلزامي من تاريخ دخوله الخدمة الإلزامية حتى التاريخ الفعلي لنقله على الاحتياط نتيجة تجنيد العائل، ومساعدات دفعة واحدة للحالات الطارئة (المرض – الزواج - الجنازة – الوضع – التعليم –إقامة مشروع جديد أو تدعيم مشروع قائم – فترة الاستدعاء للاحتياط ).

ويستهدف المعاش الأسرة، حيث تستحق أسرة المقاتل وأسرة والده مساعدة شهرية بالكامل، وذلك في عدة حالات وهي كالآتي:-