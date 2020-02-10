أخبار مصر | برلماني يشيد بنشاط "السيسي" خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يشيد بنشاط "السيسي" خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب حسن السيد عضو مجلس النواب، بالحضور القوي لمصر خلال فترة تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الاتحاد الإفريقي منذ فبراير العام الماضي، مؤكدًا أن الرئيس حمل على عاتقه قضايا الجانب الإفريقي، مثلما يحدث تماما بالنسبة للقضايا والملفات المصرية دون تفرق،ة وتحدث عنها في جميع المنتديات واللقاءات، والتي كان أخرها القمة الإفريقية البريطانية.

وقال في تصريحات خاصة إلى "الفجـر"، إن الرئيس السيسي كان له نشاط مؤثر على كافة الأصعدة والمستويات خلال العام السابق لتوليه رئاسة الاتحاد الإفريقي، مُتمنيًا أن تسير دول جنوب إفريقيا على نفس النهج في السنوات القادمة، والاستمرار في دعم وتنمية إفريقيا ليكون خيرها لأبنائها؛ فبدلًا من أن تحصل الدول على المواد الخام من إفريقيا بأسعار قليلة ويتم تصنيعها وإعادتها بأسعار باهظة الثمن لأبناء القارة، يتم استثمارها ويكون هناك صناعات مختلفة في إفريقيا، تُصدر لأوروبا ومختلف دول العالم.

وأضاف أن من أهم الملفات التي سيتطرق إليها الرئيس خلال القمة الإفريقية الـ 33 في أديس أبابا، ملفي الاستثمار بين الدول الإفريقية والقضاء على الإرهاب، إلى جانب الملف الليبي، وضرورة وضع حل عادل للازمة الليبية لصالح أبناء الشعب الليبي، موضحًا أن عدم استقرار لبيبا سوف يؤثر على دول الجوار (مصر والسودان وتونس والنيجر).

كانت قد انطلقت صباح اليوم الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، فعاليات قمة «إسكات البنادق» الإفريقية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 31 رئيس دولة إفريقية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، ورئيس وزراء فلسطين محمد أشتيه.