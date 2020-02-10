شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الفقى فى ذكرى وفاته.. سافر إلى كندا ولا يملك شيئا فأصبح مدير أكبر فنادقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ذكرى وفاه إبراهيم الفقى خبير التنمية البشرية، والتي توافق اليوم 10 فبراير، يحكى الراحل في أحد محاضراته أنه سافر إلى كندا مع زوجته وهو لا يمتلك شيئًا، وعمل في أقل الوظائف في فندق بالرغم من نجاحه في الفندقة قبل سفره إلى كندا، ثم تدرج في وقت قصير جدًا إلى أن أصبح مدير أكبر الفنادق في كندا، وحصل على الكثير من الشهادات الدولية وشهادة دكتوراه في علم التنمية البشرية، ويقول إبراهيم الفقي في موقعه الشخصي أنه ألف علمين جديدين مسجلين باسمه وهما: علم قوة الطاقة البشرية، وعلم ديناميكية التكيف العصبي

ووسط هذا الكم من الإحباط والطاقة السلبية المنتشرة بين المصريين بشكل عام وبين الشباب بشكل خاص، نظراً للظروف التى يعيشون فيها، تأتى كلمات الراحل إبراهيم الفقى خبير التنمية البشرية، لتعبر إلى العقل والقلوب بسرعة وفعالية الرصاصة السحرية، التى تملك قدرة خارقة على إصابة هدفها.

وكانت ومازالت كلمات إبراهيم الفقى عالقة فى أذهان محبيه ممن صدقوه وآمنوا بكلماته، واليوم فى ذكرى ميلاده نسترجع عدد من أقواله التى أثرت فى عقول وقلوب كثير من الشباب.

من أبرز أقوال دكتور إبراهيم الفقى

السعادة:

البعض يقولون"أننا لانفهم الحياة"نعم الحياة لاتفهم و لكنها تعاش لحظة بلحظة فلا تهدرها بالأسئلة و عشها بسعادة".

القدرة على النجاح وتحقيق الذات:

"احذر ان تكون أهدافك مجرد أمنيات، أو رغبات، فتلك بضاعة الفقراء"

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الأمل فى الحياة:

"عش كل لحظة وكأنها آخر لحظة في حياتك، عش بحبك لله عز وجل، عش بالتطبع بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، عش بالأمل، عش بالكفاح، عش بالصبر، عش بالحب ، وقدر قيمة الحياة".

التوعية بأهمية القراءة:

"الشخص الذى لا يقرأ لا يكون في درجة أعلى من الشخص الذي لا يعرف القراءة".

أهمية الوقت:

"لصوص الوقت.. المماطلة والتأجيل، الخلط بين أهمية الأمور، عدم التركيز، عدم قدرتك على قول لا، المجهود المكرر، المقاطعات المفاجئة، التخطيط غير الواقعى، عدم النظام".

الإيمان بالله:

" إذا كنت مع الله فأنت مع الأغلبية المطلقة".