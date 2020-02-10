شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 871 شخصاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التلفزيون الرسمى الصينى، اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 871 شخصاً، وقالت لجنة الصحة الوطنية فى تحديثها اليومى لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء أصاب حتى اليوم 37 ألفاً و198 شخصاً فى الصين القاريّة (خارج هونج كونج وماكاو)، أى ما يزيد عن 2600 إصابة جديدة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة .

وأضافت أنّ غالبية الذين حصد الفيروس أرواحهم فى أقليم هوبي، هذه المقاطعة الواقعة فى وسط البلاد والتى ظهر الفيروس للمرة الأولى فى عاصمتها ووهان فى أواخر ديسمبر. أما الوفيات الثمانى الجديدة فسجلت فى مدن تقع خارج مقاطعة هوبي.

وخارج الصين القاريّة توفّى حتى اليوم شخصان فقط بالفيروس، أحدهما فى الفيليبين والآخر فى هونج كونج. وفى العامين 2002-2003 حصدت «المتلازمة الرئوية الحادة الوخيمة» (سارس) التى تنتمى مع فيروس كورونا المستجدّ إلى نفس السلالة الفيروس أرواح 774 شخصاً فى العالم أجمع. والسبت أعلنت منظمة الصحة العالمية أنّ عدد الإصابات الجديدة التى تسجّل يومياً فى الصين أصبح «فى حالة استقرار»، مشيرة فى الوقت نفسه إلى أنّ هذا لا يعنى بالضرورة أنّ الوباء تجاوز مرحلة الذروة. ويستمر الوباء فى الانتشار فى جميع أنحاء العالم.