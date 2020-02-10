شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تتصدر الدول العشر الأولى فى أعداد السياح لمصر والسعودية الأولى عربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت مصر عام 2019 منطقة الشرق الأوسط فى نسبة النمو السياحى، حيث بلغت وفقا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية 21% مقارنة بالعام السابق 2018، حيث بلغ عدد السائحين 13,6 مليون سائح، فى حين تصدرت ألمانيا الدول العشر الأولى فى أعداد السياح، فيما جاءت أوكرانيا فى المرتبة الثانية والسعودية فى المرتبة الثالثة، حيث حققت جميع الدول الأوروبية زيادة فى معدلاتها مقارنة بنفس الفترة باستثناء قبرص وايسلندا.

وأظهرت مؤشرات رسمية أن المجموعة العربية شهدت زيادة فى أعداد السائحين الوافدين منها خلال يونيو 2019، وتصدرت السعودية المجموعة العربية تليها السودان ثم ليبيا.

وأكدت الإحصائيات أن الحركة السياحية تميزت بتزايد عدد السياح فى كل المجموعات السياحية على الرغم من تراجع بعض الدول مثل العراق وفلسطين فى منطقة الشرق الأوسط، وإثيوبيا ونيجيريا والصومال فى أفريقيا، وباكستان فى منطقة جنوب آسيا وقبرص وأيسلندا فى أوروبا.

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وفى الفترة من يناير إلى يونيو 2019 بلغ إجمالى عدد السائحين الوافدين حوالى 6.1 مليون سائح مقابل 5 ملايين سائح فى العام السابق، بمعدل زيادة 20.5%، وتصدرت ألمانيا قائمة الدول العشر الأولى ثم أوكرانيا ثم السعودية.

ومن الدول التى حققت نموا سياحيا خلال العام الماضى الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغت نسبة النمو 4,9%، وكان عدد السائحين 16,7 مليون سائح، والمملكة العربية السعودية كانت نسبة النمو 7,8% والعدد 16,6 مليون سائح (الحجاج والمعتمرين يعتبرون سائحين).

وسلطة عمان سجلت نسبة نمو 8,6% وعدد السائحين 2,5 مليون سائح، والمغرب سجلت نسبة نمو 6,4% وكان عدد السائحين 13,3 مليون سائح، وتونس سجلت نسبة نمو 13,6% وعدد السائحين 9,5 مليون، والأردن سجلت نسبة نمو 8,1% وعدد السائحين 4,5 مليون سائح.