الأمن يحسم الجدل.. "مقاول الهرم" خنق زوجته وألقى رضيعته وانتحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلُصت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة إلى انتحار صاحب شركة مقاولات بعد خنقه زوجته وإلقاء رضيعته من الطابق الرابع بمنطقة حدائق الأهرام، فجر الأحد.

فريق البحث الذي ترأسه اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، تنسيقا مع قطاع الأمن العام وفرقة مباحث الهرم، توصلت إلى عدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وأن مرور رب الأسرة الأربعيني بأزمة مالية هو الدافع لارتكابها إذ اقتربت مديونياته من 30 مليون جنيه.

وتبين أن المبالغ المستحقة على "أشرف" نتيجة عمله في مجال المقاولات على مدار العقد الماضي، ما دفع الأهالي إلى عقد جلسة عرفية وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالمبلغ كان من المقرر أن غدا الإثنين ميعاد سدادها.

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معاينة الشرطة النيابة العامة توصلت إلى أن الضحية الأولى وتدعى "إيمان" 35 سنة، عُثر عليها مخنوقة بـ"كوفية" عُثر عليها مُسجاة على ظهرها بشرفة مطلة على منور العقار، بينما جثتا الأب "أشرف" 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، ورضيعته "نجوى" 7 أشهر" في الأسفل مهشمتي الرأس.

عن وضعية الجثتين، أشار مصدر أمنى مسؤول إلى أن الأب ارتطمت رأسه بالسور الفاصل بين العقار سكنه والمجاور له، وعثر على رضيعته على وجهها على بعد مترين تقريبا.

المعاينة أثبتت سلامة منافذ الشقة (الباب الرئيسي - الغرف - النوافذ) فضلا عن عدم وجود آثار بعثرة في محتوياتها أو سرقة متعلقات الضحايا، إذ عُثر على هواتفهم المحمولة.