غادة شلبي: نعمل على زيادة خطوط الطيران إلى مصر لدفع حركة السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن الوزارة تعمل على زيادة خطوط الطيران إلى مصر، ودفع الحركة السياحية إليها، مضيفة أنه تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدني في إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ، على تشغيل خط مباشر من مطار جواتشك إلى شرم الشيخ، بواقع رحلة واحدة أسبوعيًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، مع الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأعضاء اللجنة لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحي، والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع ومقترحات لحلها، في إطار دور وزارة السياحة والآثار الداعم في هذا الشأن.

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وأضافت شلبي، أنه تم اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف في هذه المنطقة بجنوب إنجلترا، وطبيعة المطار وعامل التكلفة، مؤكدةً التنسيق القائم مع وزارة الطيران بشأن ربط منطقة جنوب سيناء والغردقة، مثل شرم الشيخ/ الأقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية إلى هذه المقاصد السياحية المهمة.

وأشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطبيق شراكة مع أحد الكيانات المتخصصة لتتولى عملية الحجز عبر الإنترنت ونظام الدفع الإلكتروني، خاصة للمزارات التي يكون عليها إقبال وحركة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه جاري تطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية.

أوضحت شلبي، أنه جاري مناقشة تفعيل قانون الشباك الموحد، وأن الحكومة تبدي اهتمامًا بهذا الملف بهدف تذليل كافة العقبات، لافتةً إلى أن ملف السياحة والآثار من أولويات الحكومة.