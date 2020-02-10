​وزير الكهرباء: كل 10 قروش تخفيضًا في سعر كهرباء الصناعة يكلف القطاع 10 مليارات جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تخفيض سعر الكهرباء الموجهة للمصانع بواقع 10 قروش للكيلو وات الواحد، يكلف قطاع الكهرباء من 6 إلى10 مليارات جنيه، ما يدفع الوزارة للتحرك في حدود ضيقة لتحقيق مطالب القائمين على الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب فرج عامر، اليوم الأحد، التي ناقشت تكلفة الكهرباء الموجهة للصناعة.

وأشار الوزير إلى أن خفض قيمة الاستهلاك للصناعة، سيؤثر على خطة الدولة الخاصة بمشروعات شبكات النقل (نقل الكهرباء من خطوط ومحولات) لـ500 كيلو وات خلال 4 سنوات بتكلفة 53 مليار جنيه.

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وأوضح أن تلك الخطة هدفها القضاء على مشكلات الكهرباء الحالية ورفع جودة خدمة الكهرباء المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة لا تستطيع تقديم دعم كامل للكهرباء إلا 4 مليارات جنيه، لذا قامت وزارة المالية بدعمهم 16.5 مليار جنيه توجه لزيادة رأس المال الشركة القابضة للكهرباء.

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