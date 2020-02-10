انطلاق الدورة العلمية الأولى للهيئة المعاونة بكليات الشرعية والعربية بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

بدأت اليوم الأحد، فعاليات "الدورة العلمية للهيئة المعاونة بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر"، لـ371 مدرسًا مساعدًا لفروع الجامعة في نطاق القاهرة الكبرى، التي تنظمها هئية كبار العلماء، في قاعة الدكتور الذهبي، بكلية أصول الدين بالقاهرة، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

حضر افتتاح الدورة الدكتور حسن جبر، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عبدالله سرحان، أمين عام الهيئة، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر السابق، والدكتور طارق سليمان، نائب رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين بالقاهرة.

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وقال الدكتور عبدالله سرحان، أمين عام هيئة كبار العلماء، إن الدورة العلمية تأتي في ضوء حرص الأزهر على رفع المستوى العلمي للهيئة المعاونة لأعضاء هيئة التدريس، للتأكيد على مواصفات الشخصية الأزهرية التي تتمتع بالتفكير والمرونة والاستقلالية والإيجابية والتنوع.

وأضاف أمين عام الهيئة، أن الدورة تأتي انطلاقًا من الخبرات العلمية الوفيرة لدى علماء الأزهر ورجاله، وحرصًا من أعضاء هيئة كبار العلماء على نقل تجاربهم وخبراتهم إلى الشباب من المدرسين المساعدين، وتأكيدًا لضرورة الصلة بين التراث والمعاصرة ووفاءً لعلماء الإسلام، ومشايخ الأزهر الشريف، وما أنتجته قراءتهم من كتب تنير الطريق للسَّلام، وتدعم الاستقرار.

وتتضمن الدورة التي تستمر فعالياتها لمدة 3 أشهر سلسلة من الندوات العلمية في "علوم العقيدة والتفسير والحديث والفقه واللغة العربية"، يحاضر فيها كوكبة من علماء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.​