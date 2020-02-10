تقديم رضا عبدالعال.. انطلاق "البريمو" على فضائية "TeN" السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
ينطلق البرنامج الرياضي "البريمو"، السبت المقبل، الموافق 15 فبراير الجاري على فضائية "TeN"، تقديم اللاعب السابق والإعلامي الرياضي رضا عبدالعال، في شكل مميز وغير تقليدي للمحتوى الرياضي والبرامج الرياضية المتخصصة في مصر.
ويستضيف "البريمو" عددًا من نجوم كرة القدم في مصر والعالم العربي والمحللين الرياضيين، فيما يستعد للكشف عن مجموعة من الانفرادات والكواليس الحصرية والحوارات الخاصة مع ألمع النجوم في عالم الساحرة المستديرة.
ويذاع "البريمو" من السبت إلى الخميس، في تمام 10 ونصف مساء على قناة TeN على تردد 11430 رأسي.
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