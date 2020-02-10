مصر | شاهد عيان يكشف كواليس مذبحة الهرم: الطفل قالي "إلحق ماما أغمى عليها"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد عيان يكشف كواليس مذبحة الهرم: الطفل قالي "إلحق ماما أغمى عليها" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شاهد العيان الأول في جريمة مذبحة حدائق الأهرام الأسرية، إن الزوج في الواقعة يعمل بمجال المقاولات، ويقطن بالطابق الرابع بالعقار محل الجريمة منذ عامين، وله محل إقامة آخر بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وأضاف أنه في حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل "كان في صوت تخبيط جامد"، وبمحاولته لكشف الأمر لم يتوصل "ملقتش حاجة"، مشيرا وقت صلاة الخليج 365، " كنت نازل السوبر ماركت أشتري سجائر.. ولقيت أدهم فتح باب شقتهم وهو خايف بيحاول يجري على الشارع".

وواصل شاهد العيان: حاولت تهدئته لفهم الأمر "أدهم قالي إلحق ماما أغمى عليها"، وبالتوجه صحبته إلى داخل الشقة وجدها ملقاة على الأرض وبجوارها "كوفية"، "حاولت أعملها تنفس صناعي، افتكرتها فقدة وعيها، لقتها ماتت، وبعدها استنجدت بالأهالي وطلع "البواب" بيقول أنه شاف جثة الأب وبنته في المنور"، وأبلغنا الشرطة، وأدهم كان بيسألني "ماما فين.. وأختي فين" دخلوه يشوفوها طلع منهار من البكاء.

كان أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن الزوجة المعثور على جثتها في مذبحة حدائق الأهرام الأسرية، كانت ترتدي كامل ملابسها وملقاه على ظهرها بشرفة مطلة على منور العقار محل الجريمة، ووجود آثار خنق حول رقبتها وعثر على "كوفية" بجوارها.

وأضاف المصدر ذاته لـ "الخليج 365"، أن حارس العقار بعد وقوع الجريمة عثر على جثة الزوج ملقاة على ظهره بالمنور بعد ارتطامه بالسور الفاصل بين العقار محل الجريمة والعقار المجاور له، موضحا أنه على بعد حوالي مترين عثر على جثة الطفلة الرضيعة مسجاة على وجهها.

وكشفت معاينة رجال مباحث الجيزة عن سلامة جميع أبواب ونوافذ الشقة محل جريمة مذبحة، فضلًا عن عدم وجود بعثرة بمحتويات الشقة، وعدم سرقة هواتفهم المحمولة أو متعلقات المجني عليهم.

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فيما حصلت "الخليج 365" على أسماء قتلى المذبحة الأسرية بحدائق الأهرام، اليوم الأحد، وهم: "أشرف صالح محسن، 45 سنة، صاحب شركة مقاولات، إيمان محمد محمود، 34 سنة، دبلوم تجارة، نجوي أشرف 7 شهور".

ومعاينة رجال مباحث الجيزة لجثث مذبحة حدائق الأهرام، كشفت أن الزوجة عثر عليها مخنوقة، فيما عثر على جثة الزوج ورضيعته ملقاه من بلكونة تطل على المنور، وتبين أن الجثتين مهمشتين الرأس ووجود كسور وكدمات متفرقة بالجسم.

وقال الطفل الناجي من مذبحة حدائق الاهرام، "أدهم"، البالغ من العمر 9 سنوات، خلال التحقيقات معه: "كنت نايم، وصحيت لقيت ماما مقتولة".

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على 3 جثث داخل أحد العقارات بمنطقة حدائق الاهرام، نطاق القسم.

وعلى الفور وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بسرعة إنتقال قوة أمنية لمكان البلاغ، وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم ومعاونه الرائد إسلام السيد، للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمكان الجريمة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.