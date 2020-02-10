مصر | مذبحة الهرم.. مصدر بالنيابة: الأب قتل زوجته وطفلتهما ثم انتحر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مذبحة الهرم.. مصدر بالنيابة: الأب قتل زوجته وطفلتهما ثم انتحر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر بالنيابة العامة، تفاصيل جديدة حول واقعة مقتل أسرة كاملة بحدائق الأهرام والتي أسفرت عن مقتل زوجين وطفلتهم الرضيعة، بأن الزوج ويدعى "أشرف.ص" مقاول، أقدم على الانتحار بعد قتل زوجته وطفلته الرضيعة، خاصة أنه بعد معاينة النيابة للشقة تبين عدم وجود بعثره بمحتويات الشقة أو آثار عنف، فيما تواصل النيابة تحقيقاتها وفحص كاميرات المراقبة لكشف الملابسات.

وأوضح المصدر لـ "الخليج 365"، أن الأم تم العثور عليها ببلكونة الشقة مخنوقة وحول رقبتها "كوفيه" الأب، بينما الأب والطفلة بمنور العقار، فيما أمرت النيابة بإرسالها للمعمل الجنائي لفحصها.

وأفادت التحقيقات، أن الطفل الناجي من الواقعة هو الذي قام بفتح الباب لأحد الجيران، عند صراخه وملاحقه الجيران لإنقاذ أهله وكشف الجريمة.

واستمعت لأقوال الطفل الناجي من الواقعة، وأفاد أنه كان نائمًا بغرفته الكائنة بعيدًا عن غرفة والدته، وعندما استيقظ وجد والدته مقتوله، ولم يعثر على والده وأخته، فبدأ بالصراخ، حتى سمعه أحد قاطنى العقار، وذهب مسرعًا له هو وعدد من الجيران، ووجدوا الأم مقتولة، وبالبحث عن الأب وجدوه هو والرضيعة بالمنور

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وأفاد مصدر بالنيابة، تفاصيل جديدة، أن الأب كان صاحب مكتب استثمار عقاري، وكان يقوم بتوظيف مبالغ المواطنين مقابل بعض الأرباح التي يأخذها المواطنين، فيما جمع مبالغ مالية كبيرة منهم.

وأضاف المصدر أنه قبل الواقعة بفترة قام بالتوقف عن سداد الأرباح لهم، نتيجة مروره بأزمة مالية، فقرر الاختفاء عن المواطنين إثر ملاحقتهم له.

وتبين من مناظرة النيابة للجثامين أن الأب والأم في عقدهما الثالث من العمر، والطفلة رضيعة تبلغ من العمر ٧ شهور، وتبين أن الأب مصاب بكسور مختلفه بجسده، بالإضافة إلى نزيف داخلي، والطفلة مصابة بتهشم بالجمجمة، وجثة الأم مصابة بآثار خنق وطعنة.

