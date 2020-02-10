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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يوفر مكانًا لبائع صحف من أصحاب الهمم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعد نحو 30 عامًا من السير على الأقدام لبيع الصحف صباحا ومساء في شوارع الغردقة، كلف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، اللواء عاطف وجدي، رئيس المدينة، بسرعة بحث حالة عم شاذلي، بائع الصحف الشهير، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتكليف المحافظ يأتي استجابة لمطلب الصحفيين بتوفير سبيل للعيش الكريم ومصدر رزق لـ«عم شاذلي» لمواجهة أعباء المعيشة، خاصة وأنه يقوم بهذا العمل منذ نحو 30 عامًا، ويقضي نحو 18 ساعة يوميًا في بيع الصحف لتوفير احتياجات أسرته المكونة من 5 بنات.
وكلف رئيس مدينة الغردقة بركات القاضى، مدير ادارة المتابعة بالوحدة المحلية، بتوفير إشغال طريق باحد المناطق الحيوية لـ«عم شاذلي» بيتمكن من بيع الصحف وبعض مستلزمات البقالة الخفيفة، وضلك ضمن الاهتمام بذوي الاحتنياجات الخاصة من أبناء المحافظة.
من جهته، وجه عم شاذلي الشكر لمحافظ البحر الأحمر ورئيس مدينة الغردقة والصحفيين للاهتمام بحالته ومساعدته في توفير مصدر رزق دائم.
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