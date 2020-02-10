شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل من 3 طوابق في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار منزل من 3 طوابق في منطقة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة، مساء الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بانهيار منزل رقم 8 بشارع حسين متولى مهران بمنطقة الشرقاوية.

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وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الانهيار، وتم السيطرة على الموقف.

وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل صادر له قرار ترميم، ومكون من 3 طوابق، وجرى التنبيه على الأهالى بإخلاء المنزل.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.