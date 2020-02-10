شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار منزل من 3 طوابق في شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انهار منزل من 3 طوابق في منطقة الشرقاوية بمدينة شبرا الخيمة، مساء الأحد، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة بانهيار منزل رقم 8 بشارع حسين متولى مهران بمنطقة الشرقاوية.
وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الانهيار، وتم السيطرة على الموقف.
وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل صادر له قرار ترميم، ومكون من 3 طوابق، وجرى التنبيه على الأهالى بإخلاء المنزل.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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