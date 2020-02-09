شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكري: تقدير وامتنان للرئيس السيسي من دول القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه كان هناك تقدير وامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي من الدول الأفريقية على الأسلوب الذي مارس به رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام.

وأضاف «شكري» خلال مداخلة هاتفية، أن الامتنان كان نتيجة ما قامت به مصر في المشاركة في كل الفعاليات الدولية للتعبير عن الرؤية الأفريقية في إطار حفظ السلام والتنمية.

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وتابع أن مصر قامت بجهود كبيرة في دعم الاستثمار في أفريقيا وبذل جهود للارتقاء بشعوب القارة الأفريقية، والتواصل فيما يتعلق بالبنية الأساسية.

وأوضح وزير الخارجية أنه كان هناك اهتمام من سكرتير عام الأمم المتحدة ومن تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد مصر بالإشادة بما تم خلال الرئاسة المصرية وتناول القضايا السياسية والتنموية.

وأشار إلى أن الجلسة المغلقة والمداولات المغلقة التي تمت في مجلس السلم والأمن بشأن ليبيا شهدت تركيزا على قضية الإرهاب وانتشار العناصر الإرهابية في ليبيا.