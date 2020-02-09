شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة سيدة مصابة بانفجار في حجرات القلب بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجـح فـريق جراحى بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة تحت إشراف الدكتور عماد كاظم، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحي، والدكتور جمال حجاج، مدير فرع القليوبية، في إنقـاذ حيـاة سيدة مصابة بانفجـار في حجرات القلـب وكسور في الضلوع الخارجية إثر تعرضها لحادث تصادم بين سيارتين.

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وقال الدكتور عيد العطار مدير المستشفى إن البداية كانت مع حضور سيدة تبلـغ مـن العمـر حوالى 38 عامـاً إلـى طـوارئ المستشفى تعانـى من آلام شديدة جراء حدوث انفجار في حجرات القلب وكسور بالضلوع الخارجية بسبب تعرضها لحادث تصادم بين سيارتين وبعـد إجـراء الفحوصـات الطبيـة تبين وجود خطـورة بالغـة علـى حيـاتها إذا لـم يتـم التدخـل الجراحـى الفـوري.

وتابع: «علـى الفـور تـم تجهيـز السيدة للعمليـات وإجراء إصلاح التمزق في حجرات القلب واستخراج النزيف والتجمع الدموى المتجلط حول القلب والرئة في عملية استغرقت أكثر من ساعتين وتم تركيب أنابيب صدرية والمريـضة حاليـاً بحالـة جيـدة في الرعاية المركزة وتخضـع العـلاج».

وقام بإجراء الجراحة الدكتور فرج إبراهيم، استشارى جراحة القلب والصدر، والدكتور محمد أحمد، استشارى التخدير، بمشاركة فـريـق متميز من الأطباء والتمريـض بعمليـات جـراحـة القلـب والصـدر.