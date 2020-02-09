شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران: العالم شهد بكفاءة مصر في مواجهة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، إن الدولة قامت بملحمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، شهد لها العالم بالكفاءة، من خلال تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

Advertisements

وأضاف، خلال اجتماع لجنة السياحة بمجلس النواب، أمس، لمناقشة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الطيران لمواجهة فيروس كورونا، أن السلطات المصرية استطاعت استعادة الطلاب المصريين وعائلاتهم من مدينة «ووهان» الصينية بمقاطعة هوبا، بكفاءة كبيرة، كما تمكنت من استعادة 32 صيادًا من اليمن، بعد احتجازهم لأكثر من 3 أشهر.

واستعرضت الدكتورة أميرة السيد، رئيس الإدارة المركزية للجودة والبيئة، بوزارة الطيران المدنى، خلال الاجتماع، الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الوزارة، للتعامل مع فيروس كورونا المستجد مؤخرًا، ولمواجهة تسلل الفيروس إلى البلاد، من خلال انتقال المسافرين عبر رحلات الطيران، وشملت الإجراءات رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية، بالتعاون مع وزارة الصحة، متمثلة في الحجر الصحى بجميع المطارات، والتى تتولى الكشف على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الصين، سواء على الرحلات المباشرة أو غير المباشرة، واتباع كل المعايير والتعليمات الدقيقة من أجل تطبيق أعلى درجات الوقاية وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.

وقالت السيد إن جميع عيادات الحجر الصحى بالمطارات المصرية مزودة بكل الاستعدادات والأجهزة الطبية والمستلزمات الخاصة بالفحص الطبى، وإنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، وإجراء متابعة دقيقة مع كل الجهات المعنية للتعامل مع فيروس «كورونا» للحد من انتشاره والتواصل بشكل يومى، ومتابعة المنشورات الدورية، والاجتماع مع الحجر الصحى المنوط باستقبال الرحلات في مطار 2 و3 لاتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية وإعداد بيان بحالة المخاطر، فإذا كانت النسبة منخفضة تتم مناظرة الركاب على كل الرحلات، أما إذا كانت متوسطة فيتم توزيع كروت المراقبة الصحية على جميع الرحلات وإملائها للمتابعة، وأخيرًا إذا كانت النسب مرتفعة يتم تعليق الرحلات بناء على تعليمات وزارة الطيران المدنى. وقال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الحجر الصحى بوزارة الصحة، إنه تم اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالسفن والطائرات القادمة من عدد من الدول، منها تطهير الحاويات ومواجهة طرق الانتشار، وأضاف أنه تم إدخال بعض الدول التي وصل إليها كورونا ضمن قائمة الدول التي يتم تطبيق المعايير عليها، مثل سنغافورة واليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية وفيتنام.