شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قمة «إسكات البنادق» برئاسة السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت، الأحد، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، فعاليات قمة «إسكات البنادق» الإفريقية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة 31 رئيس دولة إفريقية، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ورئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية.

وسلم الرئيس السيسى رئاسة الاتحاد الإفريقى إلى رئيس دولة جنوب إفريقيا، راما فوزا، ليترأسه خلال عام 2020.

ورحب رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فقى، بالرؤساء والزعماء ورؤوس الوفود المشاركين في القمة، مؤكدًا أنهم يبنون سويًا عامًا بعد عام مستقبل إفريقيا، معربًا عن شكره وتقديره للرئيس السيسى، مشيدًا بالعمل الجبار الذي قام به خلال توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى عام 2019، معربًا عن أمله في استمرار الاستفادة من خبرته وحكمته في المستقبل. ووجّه «فقى» التهنئة إلى رئيس جنوب إفريقيا، «راما فوزا»، بمناسبة توليه رئاسة الاتحاد عام 2020.

وقال «فقى» إنه لا يمكن للقارة الوقوف مكتوفة الأيدى في مواجهة التحديات التي تواجهها، خاصة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، معلنًا رفض الاتحاد الإفريقى خطة السلام الأمريكية للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى، والمعروفة بـ«صفقة القرن»، التي تنتهك جميع القرارات الدولية ذات الصلة، والتى «نخشى أنها لن تحل المشاكل الفلسطينية الإسرائيلية، ولكن ستسهم في تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط».

وأشار «فقى»، في كلمته، إلى ظاهرة الإرهاب التي تعانى منها بعض الدول الإفريقية، مؤكدًا أن البيت الإفريقى مُهدَّد من هذه الظاهرة، كما تطرق إلى الكوارث الطبيعية التي عانتها بعض الدول الإفريقية وفيروس كورونا، الذي ظهر في الصين، معتبرًا الصراعات الداخلية بين بعض القبائل الإفريقية «وباء يعكر علينا صفو حياتنا».

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وأعلن رئيس المفوضية دعم الاتحاد حل المشكلة في ليبيا سياسيًا، وليس عسكريًا، مشددًا على ضرورة حل المشاكل الإفريقية داخليًا دون أي تدخلات خارجية، منبهًا إلى أن دور إفريقيا في البحث عن حلول للأزمة الليبية يحتاج تعاون جميع الشركاء الدوليين، داعيًا الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مؤكدًا أن الاتحاد الإفريقى سيبذل جهودًا كبيرة لتحقيق هدف «إسكات البنادق».

من جانبه، أكد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن شعار القمة الإفريقية «إسكات البنادق» يتلاقى مع أهداف وأولويات الجامعة، ما يُوجِب تعظيم العمل المشترك لمعالجة التحديات الأمنية وجذور الأزمات السياسية، التي تزعزع استقرار الدول العربية والإفريقية وتعطل خطط التنمية المستدامة.

وأشار «أبوالغيط» إلى التعاون المشترك بين الجامعة والاتحاد في عملية الانتقال السياسى في السودان، منذ إبريل من العام الماضى، و«يظل أمامنا جهد مشترك يجب أن نقوم به معًا للوقوف مع السودان ومساندته في استكمال الاستحقاقات التي يتطلع إليها، بما في ذلك إتمام عملية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة ودعم التعافى الاقتصادى في البلاد ورفع بقية العقوبات المفروضة عليها». وأضاف «أبوالغيط»: «نشهد في ليبيا تصعيدًا خطيرًا للأزمة الدائرة هناك، بعد مرور أكثر من 10 أشهر على اندلاع العمليات القتالية حول طرابلس، وتعدد مظاهر التدخلات العسكرية الخارجية السافرة والمكشوفة فيها، وتعلمون المسؤولية الأصيلة، التي تتحملها جامعة الدول العربية من أجل تسوية النزاع ومرافقة الليبيين لبر الأمان»، معربًا عن تقديره الحرص المماثل للاتحاد الإفريقى على إخراج ليبيا من أزمتها ومبادرة الاتحاد بدعم عملية المصالحة بين الليبيين، وطالب بضرورة تثبيت الهدنة القائمة والوصول إلى ترتيبات دائمة لوقف إطلاق النار ومراقبته، وإيقاف جميع أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الليبى، وتنفيذ المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية المتفق عليها في عملية برلين، وذلك وفق المرجعيات العامة لـ«اتفاق الصخيرات»، وفى إطار الدور القيادى الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وأشاد أمين عام جامعة الدول العربية وثَمّن الموقف المبدئى للاتحاد الإفريقى دعمًا للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى في إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لأرضه وإقامة دولته المستقلة. وقال: «أُحَيِّى على وجه الخصوص رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى على دوره القيادى لمناصرة الفلسطينيين على النحو الذي عبر عنه مجددًا عقب الإعلان عن الخطة الأمريكية للسلام»، معربًا عن ثقته في أن إفريقيا ستُبْقِى على التزامها المعهود بالوقوف مع نضال الشعب الفلسطينى في رفضه هذه الصفقة المجحفة على النحو الذي أعلنت عنه القيادة الفلسطينية والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامى والاتحاد الأوروبى.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الفلسطينى، محمد أشتية، أن الخطة الأمريكية تفتقر إلى مرجعيات دولية، وتضرب بعرض الحائط أسس ومرتكزات القانون الدولى، «وهى خطة أحادية، لم تنسق مع السلطة الفلسطينية، فيما شاركت إسرائيل في صياغة جميع بنودها». وقال إن الخطة الأمريكية تحرم الفلسطينيين من الاستقلال وحق الانتفاع من مصادرهم الطبيعية ومياههم، وترسخ الاحتلال، وفيما تتيح لإسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية فورًا، تضع شروطًا معقدة ليحصل الفلسطينى على ما هو وارد في الخطة، مقابل اشتراط الاعتراف بيهودية الدولة، و«المعروض علينا في الخطة لا يشكل الحد الأدنى من العدالة والحقوق لشعبنا».

وأعرب رئيس الوزراء الفلسطينى عن شكره وتقديره الصداقة الإفريقية الفلسطينية، والتطلع لتنمية وتعميق العلاقات العربية والإفريقية. واستكمل حديثه باللغة الإنجليزية، وقال: «بيت لحم، وهى مدينة فلسطينية، شهدت ولادة السيد المسيح، والمسجد الأقصى هو المكان الذي أسرى الله، عز وجل، منه بسيدنا محمد، صلى الله وعليه وسلم».

وعقّب الرئيس السيسى على كلمة رئيس الوزراء الفلسطينى بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في قلوب وضمائر الشعوب والدول الإفريقية، التي ستستمر في تضامنها مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، برئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الإفريقى خلال عام 2019، مشددًا على أنه كان عامًا حافلًا بالإنجازات في الاتحاد الإفريقى، وأكد أهمية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقى.