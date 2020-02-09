شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تنفي إلزام المساجد بتسجيل خطبهم.. وافتتاح مسجدين بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف إنه سيتم افتتاح ١٠٠ مسجد جديد بالمحافظات خلال الـ ٣٠ يوما المقبلة. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس لمسجدى الرحمن الرحيم والمعز بمدينة الخارجة في الوادى الجديد، حيث طالب الوزير بسرعة بناء سور لحماية حرم مسجد الرحمن الرحيم وقال (ابنوا سور المسجد.. بكرة الأرض في الوادى هتبقى بالسنتيمتر). وذلك في ضوء ما تشهده المحافظة من ارتفاع وتيرة أرض المبانى.

وتفقد الوزير مكونات المسجد الذي يضم مصلى للسيدات ومقام على مساحة ٥٥٠ مترا وبتكلفة ٥ ملايين جنيه، كما تفقد مسجد المعز عقب افتتاحه بتكلفة تصل إلى ٤ ملايين جنيه.

وافتتح وزير الأوقاف والدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم الدورة التدريبية لمعلمى التربية الدينية بالوادى الجديد والتى تستهدف تدريب نحو ١٦٠ معلما بالوادى الجديد بالتنسيق بين وزارتى التعليم والأوقاف.

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يأتى ذلك في إطار زيارة وزير الأوقاف للوادى الجديد التي رافقه خلالها محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، حيث أكد وزير الأوقاف أنه سيتم افتتاح ١٠٠مسجد خلال الأيام القليلة المقبلة بمختلف محافظات مصر. وشملت زيارة وزير الأوقاف تفقد مشروع الإنتاج الحيوانى الذي ينفذه جهاز الخدمة الوطنية بطريق الخارجة/ الداخلة بتكلفة تصل إلى مليار جنيه، بالإضافة إلى تفقد مشروع فوسفات أبوطرطور وعقد لقاء موسع مع الأئمة والدعاة. يذكر أن مسجد الرحمن الرحيم مقام شمال الخارجة على مساحة ٥٥٠ فدانا وبتكلفة ٥ ملايين جنيه، أما مسجد المعز فأقيم بمنطقة ٢٥ يناير بالخارجة، بتكلفة ٣ ملايين جنيه على مساحة ٥٠٠ متر.

وزير الأوقاف خلال افتتاح مسجدين بالوادى الجديد

في سياق متصل أكدت وزارة الأوقاف أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر على أحد مواقع التواصل من وجود مقترح بالأوقاف بشأن إلزام الأئمة بتسجيل خطبهم، حيث أكد الشيخ صبرى عبادة أنه لم يدل بأى تصريح لأى جهة في هذا الشأن فلزم التنويه.

وشددت وزارة الأوقاف على أنه لا يوجد أي توجيه أو مقترح على الإطلاق في هذا الشأن، وتعرب عن كامل ثقتها في جميع أئمتها والتزامهم المهنى والوطنى وتتمنى لهم كل التوفيق.

وحذرت وزارة الأوقاف من الإدلاء بأى تصريحات غير تلك التي تصدر مكتوبة من الوزارة، أو تنشر على موقعها الرسمى، مؤكدة أنه حال ثبوت الإدلاء بأى تصريحات من شأنها إثارة اللغط بين الأئمة أو أي من العاملين بالوزارة فإنها ستتخذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة.