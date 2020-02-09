شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف اجتماع رؤساء أركان دول الساحل الخمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستضيف مصر اجتماع رؤساء أركان دول تجمع الساحل الخمس (G5) وممثلى الدول المانحة، الذي بدأ الأحد، ويستمر حتى غداً، وتشمل أجندة الاجتماع بحث سبل وآليات تعزيز التعاون بين مختلف دول تجمع الساحل الخمس في مجال محاربة الإرهاب عبر تقديم الدعم المتبادل في كافة المجالات، وتبادل التجارب والخبرات في مجالات الأمن والدفاع وإطلاق جهود التنمية.
وتقدم مصر مقترحاً لتدريب كوادر دول الساحل الخمس في مجال مكافحة الإرهاب، ما يزيد من قدرة هذه العناصر على مواجهة خطر الإرهاب ويساهم في تحقيق مزيد من سبل الأمن وفتح آفاق التنمية في تلك الدول. يأتى الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على تعزيز الدعم والتعاون المستمر مع الدول الأعضاء لدحر الإرهاب ودعم جهود الأمن والاستقرار بهذه المنطقة الحيوية من القارة الإفريقية.
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