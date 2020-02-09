شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ دمياط تراجع خطة النشاط الإعلاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الجهاز الإداري للإعلانات، المنعقد اليوم، الأحد، بديوان عام المحافظة بحضور اللواء محمد بهجت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد مجاهد، رئيس الشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق وأعضاء مجلس الإدارة.

وبحسب بيان، الأحد، جرى خلال الاجتماع استعراض شامل لما تم تحقيقه منذ توقيع البروتوكول بين المحافظة والشركة الوطنية للإنشاء والتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بهدف تنظيم النشاط الإعلاني بالمحافظة، وفقاً للمعايير المتفق عليها والقواعد القانونية المنظمة لهذا المجال، بالإضافة إلى محاربة فوضى وعشوائية الإعلان والحفاظ على المظهر الحضاري العام.

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كما تناول الاجتماع أيضاً معدلات تنفيذ الإزالات الخاصة بالإعلانات المخالفة، وكذلك معدلات التعاقدات والتي شهدت تزايداً كبيراً خلال الأيام الماضية، والتي ستعود بالنفع على المحافظة والمشروعات الجارية على أرضها.

وفي سياق متصل، أوضحت محافظ دمياط أنه يتم العمل في إطار عدة معايير لتنظيم العملية الإعلانية وتوحيد أسلوب العمل في جميع الوحدات المحلية، مؤكدة أنه لن يجوز مباشرة أو استغلال الإعلان، سواء بالشوارع أو الإعلانات على الكيانات التجارية أو الإدارية إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وأشاد «بهجت» بهذا التعاون المثمر والجاد لتنفيذ هذه المبادرة على أرض دمياط لتنظيم المجال الإعلاني طبقاً لإشتراطات محددة تتوافق مع جميع المعايير الخاصة بالذوق العام وأمان مرتادي الطرق، وكذلك القواعد القانونية، كما أثنى على الجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المحافظة والتي بدأت بمدينتي دمياط ورأس البر والتي أدت إلى تزايد نسب التعاقد ومعدلات التنفيذ.