شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: توافق أفريقي على رفض التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه ليس هناك حل عسكري في ليبيا وإنما الحل الأمثل هو السياسي من خلال التوافق بين الأشقاء الليبيين أنفسهم، والاستعداد أن يكون للقارة الأفريقية دور في تقريب وجهات النظر، والعمل على إتاحة الفرصة لحوار «ليبي- ليبي» يؤتي بثمار السياسة، وينهي حالة الصراع العسكري.
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الأحد، أن هناك توافقًا أفريقيًا على رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية.
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