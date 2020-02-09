محافظ دمياط: الكشف على 2900 مواطن بالمجان.. وتحويل 86 للعلاج بالمستشفيات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع الكشف الطبي بالمجان على 2900 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية العلاجية التي جرى تنفيذها يومي الجمعة والسبت الماضيين بقرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا. وقالت المحافظ، بحسب بيان، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بجميع التخصصات الطبية ومعمل وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وجرى تجويل 86 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لـ11 حالة أخرى.

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