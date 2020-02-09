شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة توضح حقيقة دخول الجراد إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لم ترصد أي أسراب من الجراد قادمة إلى مصر من أي المناطق الحدودية، لافتا إلى أن الوزارة لديها أيضًا وحدات متابعة للرياح والتغيرات في الظواهر الجوية.

وأضاف في مداخلة هاتفية أن الوزارة لديها 55 مرصدًا على الحدود الشمالية والجنوبة والشرقية والغربية، مشيرًا إلى أنها ترصد أي بدء توافد أو وجود تجمعات لأي جراد أو حشرات، وأنها على أتم الاستعداد لإبادة أي حشرات أو جراد أو تجمعات تتم إبادتها على الفور.