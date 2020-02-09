شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تحبط هجومًا إرهابيًا بشمال سيناء وتقضي على 10 عناصر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم القوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن عناصر القوات المسلحة تمكنت من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء.

وقال البيان، الصادر مساء الأحد، إنه «نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 أفراد إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تمت إصابة واستشهاد ضابطين و5 درجات أخرى».

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وتابع: «جارٍ أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث».

وأكدت القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.