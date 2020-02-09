شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تطلق خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، الأربعاء المقبل، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي عبر i-score «الشركة المصرية للاستعلام الائتماني»، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي المصري، واتحاد بنوك مصر، انطلاقًا من توجيهات رئيس الجمهورية، بالسعي نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات، وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة- مصر 2030.
وسيشهد اللقاء- بحسب بيان الأحد- نائب محافظ البنك المركزي والعديد من رؤساء البنوك وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.
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