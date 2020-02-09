شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تنفذ مشروع تدريب عمليًا لمواجهة الأزمات والطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة أسوان في أعمال تنفيذ المشروع التدريبى العملى لمواجهة الأزمات والطوارئ، والذي يتم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بشكل مفاجئ تعليماته بانتشار 30 أتوبيسًا من مشروع النقل الداخلي وبعض الهيئات خلال 30 دقيقة بموقف الأقاليم لنقل المواطنين من أهالى مركز دراو مجاناً للتأكد من جاهزية أجهزة وإمكانيات المحافظة في التعامل السريع مع الظروف الطارئة كسيناريو طوارئ تخيلى، مؤكداً على أن تنفيذ هذا البيان العملى لمواجهة الأزمات يهدف للوصول إلى أعلى مستويات التجهيز والاستعداد، مبينا أن هذا المشروع التدريبى في حد ذاته يعتبر هدفا وأيضاً وسيلة في وقت واحد خاصة أن وقوع مثل هذه الأحداث الطارئة والمفاجئة يتطلب معه ضرورة توفير التوعية والتدريب المسبق اللازم لكل الأفراد العاملين بهذه الجهات للتعامل الإيجابى والسريع معها.

وشدد «عطية» على أن تنفيذ تجربة الطوارئ ستتم تباعاً في مدن ومراكز أخرى، بجانب مشاركة جهات أخرى فيما بعد، خاصة الإسعاف والحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمرور والرى، علاوة على الوحدات المحلية، موضحاً بأن تجربة الطوارئ بموقف الأقاليم شهدت نجاحا كبيرا في السيطرة على الموقف وسرعة تدخل أتوبيسات النقل الداخلى بالتعاون مع شرطة المرور وإدارة المواقف وبمشاركة مديرية الأمن والجهات الأمنية والوحدات المحلية، حيث تم النقل الجماعى للركاب في إتجاه مدينة وقرى مركز دراو ذهاباً وإياباً، وهو الذي يهدف في الوقت نفسه إلى تخفيف مشقة وأعباء التنقل وبخدمة مجانية دون أي مقابل مما لاقى ترحيب ورضاء من المواطنين.