شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة والآثار: تشغيل خط مباشر من انجلترا لشرم الشيخ بواقع رحلة اسبوعياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، اجتماعاً مع الدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأعضاء اللجنة لتبادل الرؤى نحو تطوير القطاع السياحى والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع والمقترحات المعروضة لحلها، وذلك فى إطار دور وزارة السياحة والآثار الداعم فى هذا الشأن.

وخلال الاجتماع أشارت شلبي إلى أن الوزارة تعمل على دراسة كيفية زيادة خطوط الطيران إلى مصر ودفع الحركة السياحية إليها، وأنه قد تم الاتفاق مع وزارة الطيران المدنى فى إطار قرار الحكومة البريطانية برفع حظر الطيران إلى شرم الشيخ على تشغيل خط مباشر من مطار Gatwick إلى شرم الشيخ بواقع رحلة واحدة اسبوعياً، وجاء اختيار المطار نتيجة لدراسة السوق وطبيعة السائح المستهدف فى هذه المنطقة بجنوب انجلترا وكذا طبيعة المطار وعامل التكلفة، مؤكده علي التنسيق القائم مع وزارة الطيران بشأن ربط منطقة جنوب سيناء والغردقة بجنوب مصر، مثل شرم الشيخ / الأقصر بهدف تنشيط الحركة السياحية إلى هذه المقاصد السياحية الهامة.

أشارت نائب الوزير إلى أن الوزارة بصدد تطبيق شراكة مع أحد الكيانات المتخصصة لتتولى عملية الحجز عبر الانترنت Online ونظام الدفع الإلكترونى، وخاصة للمزارات التى يكون عليها إقبال وحركة بشكل كبير، بالإضافة إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية والسياحية.

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أوضحت نائبة الوزير أنه جارى مناقشة تفعيل قانون الشباك الموحد، وأن الحكومة تبدى اهتماما بهذا الملف بهدف تذليل كافة العقبات، لافتة إلى أن ملف السياحة والآثار أصبح من أولويات الحكومة المصرية.

وكانت غرفة المنشآت السياحية بدأت فى إبلاغ أعضائها بمبادرة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العنانى بدعوتهم لاستغلال المساحات المتاحة بالكافتيريات والمناطق الأثرية والمتاحف لتقديم خدمات سياحية متميزة للزوار الأجانب والمصريين، حتى يتثنى دراسة الفرص المتاحة وكيفية استغلالها فى أسرع وقت الأمر الذى يضمن جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع كفاءة الخدمات.