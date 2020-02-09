شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: كثير من الدول استهجنت تدخل تركيا في الشأن الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامح شكرى وزير الخارجية إن الدول الأفريقية استطاعت القضاء على الاستعمار وتستطيع القضاء على الإرهاب، مضيفا: إن هناك توافقا إفريقيا لمنع التدخلات الخارجية في ليبيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد: التدخلات التركية ونقل المقاتلين للساحة الليبية مخالفة للقرارات الدولية، وتزيد حدة التوتر داخل الأراضى الليبية والمجموعات الإرهابية تحاول بسط نفوذها، والكثير من الدول استهجنت تلك الخروقات، ونحن نقدم على فترة مهمة بعد وضع الأسس القانونية للاتفاق على أزمة سد النهضة، ونأمل أن تكون هذه الجولة الأخيرة وأن تحقق النتائج مصلحة الدول الثلاث، ونحن ملتزمون بـ30 يوما وأتصور أنه من الضرورى أن تتناول أغلب بنود الاتفاق.

وهناك اتفاق جزئى متعلق باتفاق كلى على ملء الخزان وهى عناصر توفر الحماية لدولتى المصب مصر والسودان وهو اتفاق منصف يحقق مصلحة الطرفين وكان هناك تركيز على الجزء الفني ولابد من تناول مجمل مواد الاتفاق ونحن دائم نسعى لاتفاق يحمى مصالح مصر والسودان ويضمن حقوق إثيوبيا في التنمية.

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