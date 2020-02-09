المتحدث العسكري: مقتل 10 إرهابيين فى إحباط هجوم على ارتكاز أمنى بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء. تحديث وأضاف المتحدث العسكرى خلال بيان رسمى، أنه الساعة 5 مساء اليوم الأحد تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هجوم إرهابى على إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، ونتيجة ليقظة عناصر التأمين تمكنت قوة الإرتكاز الأمنى من التصدى للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على 10 إرهابيين، وتدمير عربة دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم إصابة واستشهاد ( 2 ) ضابط و( 5 ) درجات أخرى. وأضاف البيان أنه جارى أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث. Advertisements وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما فى القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره. تحديث

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