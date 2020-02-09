شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: يحق لرؤساء الجامعات منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بدأت بها الدراسة للفصل الدراسي الثاني اليوم، مشيرًا إلى أن قرار منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب داخل الجامعات بدأ تنفيذه بالفعل، كما أن جامعة القاهرة نفذت هذا القرار بالفعل تليها جامعة عين شمس داخل الجامعة والمستشفيات الجامعية أيضا.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على شاشة "الحياة"، أنه يحق لكل رؤساء الجامعات اتخاذ قرار منع أعضاء هيئة التدريس من ارتداء النقاب داخل الجامعات أو ارتدائه في المستشفيات الجامعية، ومختلف العمليات التعلمية والتدريبية، وذلك بعد حكم المحكمة الإدارية العليا.

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وقال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه من بداية اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي الثاني وقامت الوزارة بنشر ندوات ونشرات التوعية.

وذكر المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن هناك متابعة قوية لإجراءات النظافة داخل الجامعات والمعاهد، وتم التعامل مع ذلك بمنتهى الجدية، مضيفًا أن الوزارة تتعامل مع 3 ملايين طالب جامعي للحفاظ على صحتهم العامة، وهذا الأمر لم يكن سهلا ولكن استطاعت الوزارة التعامل مع ذلك بسهولة تامة.