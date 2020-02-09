النواب يوافق على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية بين مصر ولاتفيا



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على قرار رئيس الجمهورية رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17 أكتوبر 2019.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

ورأت اللجنة المشتركة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توثيق العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية لاتفيا ذات الأهمية الاستراتيجية في أوروبا الشمالية والبلطيق، من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات السفر لمواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية إلى أراضي الدولة الأخرى، الأمر الذي يسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين، بما يتسق مع المصالح المصرية وتوجهات السياسة الخارجية المصرية.