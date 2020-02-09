​النواب يوافق على قانون "تنظيم التمويل الاستهلاكي" في مجموعه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، حول تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، في المجموع، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي في جلسة أخرى مكتملة النصاب القانوني.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة، وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

ويتضمن القانون 6 مواد لقصر أحكام القانون، على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية، وفقًا للضوابط التي حددها المشروع، كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلًا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون، 5 أبواب بواقع 30 مادة، وضم الباب الأول 5 مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدميه.

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ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط، وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط، وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها، وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية، وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الرقابة المالية من ضوابط.

وتضمن القانون، الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط، وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ونص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.

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