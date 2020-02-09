عبدالعال: "الإدارة المحلية" لن يخرج من البرلمان إلا برضا أعضائه والشارع المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ميرا إبراهيم وأحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية واحد من أهم القوانين المطروحة على أجندة البرلمان، مؤكدًا أن القانون لن يخرج من المجلس إلا برضا أعضاء البرلمان والشارع المصري.

وأكد عبدالعال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن القانون سيتم مناقشته، ووضع التصور النهائي حوله، وربما ينتهي القرار بإعادته مرة أخرى لمزيد من الدراسة، مؤكدًا أن القانون لازال داخل مضبطة المجلس، ولم يتم تجميده.

وتابع: "لا يهمني موعد إجراء الانتخابات، وسنناقش القانون في الوقت المناسب، ولن يتم الموافقة عليه إلا بوجود حالة من الرضا بين أعضاء المجلس الموقر، ووجود حالة من الرضا في الشارع المصري".​