المتحدث العسكري: إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، إنه في الساعة الخامسة، من عصر اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، أحبطت عناصر القوات المسلحة هجومًا إرهابيًا على أحد الارتكازات الأمنية في شمال سيناء.

وأضاف المتحدث، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه نتيجة ليقظة عناصر التأمين، تمكنت قوة الارتكاز الأمني من التصدي للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها، والقضاء على 10 إرهابيين وتدمير عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران أصيب واستشهد ضابطان و5 درجات أخرى.

وجارٍ أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم في منطقة الحدث.

وتؤكد القوات المسلحة والشرطة استمرار جهودهما في القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.